معتز عبدالفتاح: السيسي رجل وطني وذكي ونشيط

قال الدكتور معتز عبدالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد أنه رجل وطني وذكي ونشيط، لافتا إلى أن المصريين عندما هتفوا "انزل يا سيسي"، كان بمثابة اختيار عقلاني بناءً على الخيارات المتاحة في هذه الفترة.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر بحاجة إلى 3 أحزاب فقط ومشروع سياسي لإحياء الحياة الحزبية من جديد، موضحًا أن فترة الرئيس السيسي لو انتهت بدون فرز 3 أحزاب سياسية قوية سنكون خسرنا الكثير.



وأكد "عبدالفتاح"، أن مصر بها مجموعة من الخناجر، أهمها التفرقة على أساس الدين، ولهذا يعرف الرئيس السيسي أهمية ذهابه اليوم إلى الكنيسة، ويعرف جيدا أن توحيد الجبهة المصرية هو صمام أمان هذه البلد.