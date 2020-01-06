«فركش».. عادل إمام يغادر لوكيشن «فالنتينو»

علم «الدستور» أنَّ المخرج رامي إمام انتهى اليوم الإثنين من تصوير جميع مشاهد مسلسل «فالنتينو» بطولة الفنان الكبير عادل إمام.



ويعد عادل إمام (79 عامًا) أول الفنانين الذين يغادرون لوكيشن تصوير مسلسلات موسم دراما رمضان 2020.



وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويطلق عليه "فالنتينو»، ويواجه طوال حلقات المسلسل مشكلات وأزمات عديدة تتعرض لها المدارس التي يمتلكها، كما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



العمل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



المسلسل كان من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكن تمَّ تأجيل عرضه إلى رمضان المقبل.