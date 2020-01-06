أحمد موسى: أردوغان لا يستطيع الاقتراب من المنطقة الاقتصادية لمصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعيد عن أراضينا وحدودنا وثرواتنا، والمنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة، لأنه يعرف معنى تحرك القوات المسلحة المصرية، لهذا يريد عمل منطقة اقتصادية مع ليبيا لقطع خطوط الإمداد بين مصر وقبرص لكن هذا دوليًا غير معترف به.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حتى اللحظة أردوغان يلف حول مصر، لكن لا يستطيع الاقتراب من المنطقة الاقتصادية لمصر، أردوغان فاهم جيدًا رسائل وجود قوات الردع العسكرية، ورسائل القوات المسلحة المصرية والتدريبات المصرية ورسائل الرئيس السيسي جيدًا".



وأردف: "شغلانة أردوغان الابتزاز، عاوز يبقى موجود في اجتماع برلين، ويأخذ جزءا من المنطقة".