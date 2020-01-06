مفاجأة من «التعليم» للطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الصف الثالث الثانوي الرّاسبين في امتحانات 2019 مسموح لهم، لأول مرة، بأداء امتحان الثانوية في 2020، ناصحة إياهم بتقديم استمارة جديدة في المواد التي رسبوا فيها أو تغيّبوا عنها.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 7 يونيو المقبل، فيما بدأت وزارة التعليم الاستعدادات لهذه الامتحانات، وبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للممتحنين.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم تنبيهات أخرى لطلاب الثانوية الذين يخوضون الامتحانات لعام 2020، من بينها أنه لا يسمح لطلاب الصف الثالث التحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان في الصف الثاني الثانوي.



وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية الذي أدى الامتحان فيها بالصفين الأول والثاني.