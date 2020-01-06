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محافظات

رئيس جامعة دمياط يستقبل بطل العالم في الرياضات الذهنية

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:16 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام فهمي
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استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم (الإثنين)، الطالب عمر إيهاب بلح بطل العالم للعام الثاني علي التوالي في مسابقة الرياضات الذهنية فى كل من ماليزيا 2018 تايلاند 2019.

و يدرس الطالب عمر بلح بالصف الخامس الابتدائي، وحضر اللقاء أسرة الطالب، وعلي شعيب من الإذاعة المصرية، وأحمد شولح من قصر ثقافة دمياط.

وأثناء اللقاء سأله رئيس الجامعة عن الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها بإذن الله فى المستقبل وأفاد الطالب برغبته فى الالتحاق بكلية الهندسة، فاصطحبه رئيس الجامعة في جولة داخل كلية الهندسة كي يرى الطالب مستقبله القريب داخل كلية الهندسة وقدمه لأحد لجان الاختبارات فقام الطلاب بالتصفيق له تحية لإنجازه المشرف.

وبعد نهاية الجولة تفضل رئيس الجامعة بتكريم الطالب بإهدائه أوسكار الجامعة ودبوس يحمل شعار الجامعة، تقديرًا لتفوقه العلمي في الرياضيات وتشجيعًا له علي رفع اسم بلدنا الغالية مصر في كل انحاء العالم.

وعبر بطل العالم عن أمنيته في أن يصبح يومًا ما عالمًا، فشرح له رئيس الجامعة السبيل الذى سيسلكه ليحقق أمنيته، بداية من التفوق الدراسى حتى يعين معيدًا، ويتدرج فى الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، وأبحاث الترقى حتى يتحصل على درجة الأستاذية وتمنى له دوام التفوق، وطالبه أن يعمل بجد حتى يصبح يومًا رئيسًا لجامعة دمياط.

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