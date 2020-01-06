مقتل «الرجل الثانى» للحوثيين فى تعز

قالت القيادة العسكرية بالجيش اليمني، اليوم الإثنين، إن قواتها تمكنت من مقتل الرجل الثانى لـ"الحوثيين" علي عبدالرزاق الشرعبي، والملقب بأبوزيد، وهو قائد اللواء 17 مشاة التابع للحوثيين، وذلك غرب تعز وسط اليمن.



وأوضحت المصادر العسكرية الميدانية، فى تصريحات نقلها موقع الجيش اليمني الإلكتروني "سبتمبر" أن العملية العسكرية تمت بنيران القوات الحكومية في الربيعي، غرب المدينة.



يأتي هذا بعد مقتل القيادي الحوثي محمد العقود، و4 من مرافقيه غرب المدينة بحيفان في العاشر من ديسمبر الماضي، إثر قصف مدفعى استهدف آليتهم في منطقة البحابح باتجاه الربيعي، غربي مدينة تعز.



وأسفر القصف أيضًا عن إصابة اثنين آخرين من عناصر الحوثي.