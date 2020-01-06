التعليم توضح آلية امتحانات الشهادة الثانوية لـ«المكفوفين»

قالت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب إجراءات الامتحانات للشهادة الثانوية لعام 2020، إنه يسمح للطلاب المكفوفين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بطريقة برايل، ويكون تقدمهم على الشعبة الأدبية.



وأوضحت أنه يجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة، وتحت مسئوليتهم بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل، وتطبق عليه الشروط والأحكام المتبعة فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق.



ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020، والتى ستبدأ فى 7 يونيو المقبل.



وستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 7 يونيو المقبل، فيما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات لهذه الامتحانات، وبدأ تسجيل الاستمارة الإلكترونية لهؤلاء الطلاب.



وقد أصدرت الوزارة تنبيهات أخرى لطلاب الثانوية العامة الذين يخوضون الامتحانات لعام 2020، من بينها أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، ما دام قد أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.



وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها بالصفين الأول والثاني.