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محافظات

الإسماعيلية: انتشار أمنى مكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى دياب
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شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الإثنين، انتشارًا أمنيًا مكثفًا في الطرق الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، ووضعت مديرية الأمن تمركزات أمنية ثابتة وسيارت أمنية متحركة بدائرة كل قسم، مكونة من مجموعات من الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية للتدخل الفوري والسريع، في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن استعدادًا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

كما زادت قوات الأمن من قواتها على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق، بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.

ووضع اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، خطة أمنية شملت تأمين جميع دور الكنائس من خلال عدة محاور رئيسية، حيث تم تكليف إدارة مرور الإسماعيلية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الصلوات، وأيضًا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات.

كذلك كلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه في محيط دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت، والتنسيق الأمني بين حارسي العقارات وإدارات الفنادق، ووضع خدمات سرية فى محيط الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية، وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات، فضلا عن الخدمات النظامية والسرية الثابتة أمام الكنائس والمنشآت الهامة.

ووجه مدير الأمن بانتشار القوات الخاصة التابعة لإدارة قوات الأمن، تشترك معها مجموعات من القوات الخاصة التابعة للأمن المركزي، مجهزة بأحدث المعدات والتسليح الكافي للتدخل السريع والمرور بصفة مستمرة على جميع الكنائس على مستوى المحافظة.

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