مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يتفقد تأمين الكنائس بالأقصر



تفقد اللواء طارق علام، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، يرافقه اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



ووضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية مكبرة، لتأمين احتفالات المواطنين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، تضمنت تعيين خدمات خاصة بمحيط الكنائس والأديرة، والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.



فيما أصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد توجيهاته بتكليف إدارة الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص مستمرة، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات، للقيام بعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات.



