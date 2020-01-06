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فن

جميلة عوض تُجرى مسابقة للجمهور لحضور عرض «بنات ثانوى»

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:38 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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روجت الفنانة جميلة عوض، لفيلمها الجديد «بنات ثانوي»، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجرت مسابقة بين الجمهور، ليحضر الفائزون للعرض الخاص بالفيلم معها اليوم الإثنين.

ونشرت صورتها على البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت كاتبة: «مين عايز يجي العرض الخاص معايا؟.. اعملوا منشن لكل اللي عاوزين يشوفوا الفيلم، وهختار أكتر ناس بتعمل منشن يحضروا».

وكانت الفنانة جميلة عوض قد تصدرت البوستر الدعائي الأول للفيلم، حيث ظهرت صورتها عليه من شخصيتها في الفيلم، والتي حملت اسم «سالي محمد».

«بنات ثانوي» من بطولة «جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، ومحمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وتامر هاشم»، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتقدم الفنانة جميلة خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث تجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

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