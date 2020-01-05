سمير فرج: مصر ستصبح مطمعًا للجميع بسبب الغاز

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الدراسات العلمية تؤكد أن حقل ظهر للغاز الطبيعي سيستمر في الإنتاج حتى 2045، وعائده السنوي 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الفترة القادمة مصر ستكون مطمعًا للجميع بسبب الغاز الطبيعي ولن يتركوها في حالها.



وقال اللواء سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن مصر ستحصل على الغاز من إسرائيل ولبنان ليتم تصديره لأوروبا من خلالنا مقابل أموال تحصل عليها القاهرة.



وتابع "فرج": "أردوغان يطبق مثل يا فيها لأخفيها، بعدما وجد نفسه خارج كعكة غاز شرق المتوسط خاوي اليدين".



ولفت، إلى أن أردوغان أرسل 70 مدرعة وطائرة مسيرة لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية رغم وجود قرار دولي بحظر إرسال أسلحة لليبيا.



وأكد "فرج"، أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، اشترط ألا يتخذ رئيس الوزراء قرارًا منفردًا دون موافقة البرلمان.