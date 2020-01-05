من «البداية» إلى «رحلة المليون».. سعاد نصر في سطور

تحل اليوم الأحد الذكرى الـ13 على وفاة الفنانة سعاد نصر، بعدما توفت بعد إجرائها لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، دخلت على إثرها في غيبوبة بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء عملية لشفط الدهون ونتج عنها حالة غيبوبة كاملة استمرت مدة عام كامل.

وترصد "الدستور" في سياق السطور الآتية أبرز 5 محطات في حياة النجمة الراحلة.

- حلمت أن تكون صحفية، إلا أن القدر جعلها تلتحق بـ«المعهد العالي للفنون المسرحية» الذي تخرجت منها عام 1975.

- مشهد تراجيدي في قصة ياسين وبهية خلال مشروع تخرجها، أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلا محترف، ليكتشفها وقتها أستاذها الفنان كرم مطاوع.

- أول أعمالها كان في عام 1982 من خلال مشاركتها في فيلم الغيرة القاتلة.

- أبرز أعمالها كان فيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحي، بعدها قدمت معه العديد من الأعمال الكوميدية التي كانت أبرزها "رحلة المليون" و"يوميات ونيس" بأجزائه الخمسة.

- تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنت وولد هما طارق وفيروز، والثانية كانت من مهندس البترول «محمد عبد المنعم» الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.