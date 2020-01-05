السيسي يوجه هيكل بصياغة سياسات إعلامية ترسّخ الثوابت المجتمعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وفي عرض كل الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.



كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.