تجديد حبس 6 سرقوا 4 كيلو ذهب من فيلا رجل أعمال بالهرم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 6 أشخاص، بينهم فتاتان، متورطين في سرقة خزينة تحتوي على مصوغات ذهبية، من فيلا رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، فى الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت اعترافات المتهمين عن أن أحد الجناة هو خطيب إحدى الفتاتين، وأنهما اتفقوا على تنفيذ الجريمة وتقسيم المسروقات بينهم، لعلمهم أن رجل الأعمال يحتفظ بكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بالخزينة، واستغلوا حيازة الفتاتين لمفاتيح الفيلا وانتهزوا عدم وجود مالكها وزوجته، واستولوا على الخزينة ونقلوها بواسطة سيارة ملاكي مستأجرة، وفروا هاربين، حيث نقلوها لإحدى الشقق وكسروها بواسطة آلة حادة، ثم قسموا المسروقات بينهم.



وذكر المتهمون أنهم عقب تقسيم المسروقات بينهم، اكتشفت الفتاتان تعرضهما للخداع على يد باقي المتهمين، حيث تم تضليلهما وإيهامهما أن الخزينة كانت تحتوي على كمية صغيرة من المشغولات الذهبية، وحصلت كل فتاة على مبلغ 50 ألف جنيه فقط بينما استولى المتهمون الأربعة على الجزء الأكبر من النقود.



جاءت البداية بعد تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على 4 كيلو مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.



انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفيلا تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ولا توجد أى دلائل تفيد الدخول بطريقة غير مشروعة.