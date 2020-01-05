صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. سقوط شبكة دعارة في قنا

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا تفاصيل القبض على شبكة دعارة من بينها عربي الجنسية و3 ساقطات وشاب أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقة في مركز قنا.



وقال مصدر أمني في مديرية أمن قنا إن تحريات رجال المباحث الجنائية كشفت تعاون شاب من محافظة قنا مع رجل سعودي الجنسية في استقطاب الفتيات الساقطات لممارسة الجنس داخل شقة في مركز قنا.



وأضاف المصدر أن الشاب كان يساعد السعودي في استقطاب الساقطات في مقابل الحصول على المال، متابعًا أنَّ الأهالي تقدموا ببلاغات تجاه المتهمين منذ يومين.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا بورود بلاغ من مواطنين يفيد بقيام شخصين بصحبة 3 فتيات بالتواجد داخل وحدة سكنية لممارسة الرذيلة.



وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، واقتحمت الوحدة السكنية، وتمكنت من ضبط «محمد. ع - سعودي الجنسية» و«محمد. ع» وهو مقيم في مركز نجع حمادي، و«أسماء. س»، و«أروى. ع»، و«فرحة. أ» يرتدين ملابس خليعة، وبحوزتهم شيش وخمور وأقراص منع الحمل وأقراص فيتامينات.



تمَّ التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 36 إداري بندر قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.