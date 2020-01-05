سوسن بدر في أحدث جلسة تصوير (صورة)

شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وتألقت سوسن في الصورة بالأبيض وأسود، وعلقت قائلة: "عاملين إيه في البرد ده".



ويعرض لسوسن بدر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ميرنا نورالدين، يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزي الصحة".

