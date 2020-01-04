خالد أبو بكر: «السراج هيدخل النار.. ولو عمر المختار عايش كان بكى»

قال الإعلامي خالد أبو بكر إن الجيش الوطني الليبي، أبى أن يكون على أراضيه أي قوة أجنبية وقرر حماية بلده وشعبه بإرادته.



أضاف أبوبكر، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية on e: "السراج سيدخل جهنم وبئس المصير، ويكتب في تاريخه وتاريخ أحفاده أنه عار على الليبين كلهم؛ لأنه استدعى قوات لحماية أراضيه وهذا في شرف العسكرية أمر مهين".



تابع "الجيش الليبي الحر، نظم صفوفه وبدأ ينفذ كل قواته على كل الأراضي ماعدا بعض المناطق بالتحديد طرابلس، وهنا استشعر فايز السراج بأن هناك خطر على وجوده وذهب لتركيا، وعقد اتفاقًا مشبوهًا مع أردوغان ومرره من البرلمان ويجيز ارسال قوات إلى الأراضي الليبية".



وأكد أن عمر المختار، لو كان حيًا، الآن، لكان بكى دموعًا على ما فعله فايز السراج في ليبيا.