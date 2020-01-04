بشير عبد الفتاح: المدد العسكري الذي ينتظره السراج من أردوغان شبه مستحيل

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي، إن المدد العسكري الذي يراهن عليه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو شبه مستحيل لعدة أسباب، أولا من الناحية السياسية القانونية، فهناك قرار أممي 1970 الصادر عن المجلس الأمن الدولي عام 2011 بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.



وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان كان يخرق القرار، ويهرب أسلحة إلى ليبيا، لكن نوعية الأسلحة المطلوبة مختلفة، لأن السراج يريد أسلحة دفاع جوي، ووحدات دفاع جوي، وأجهزة تشويش على الطائرات، ليتمكن من إحداث تغيير في ميزان القوى يؤدي إلى تغيير مسار المعارك، لافتا إلى أن قدرة الميليشيات على استيعاب هذا النوع من التسلح، غير متوفرة، لافتًا إلى أن أردوغان لا يقدر على إنزال قوات منتظمة.

