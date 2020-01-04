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شكران مرتجى لمنتقدي صورها: «حقي أحتفل بأنوثتي»

السبت 04/يناير/2020 - 06:28 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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ردت الفنانة السورية شكران مرتجى، على منتقدي صورها في جلسات التصوير والتي تأتي على خلاف أعمالها الفنية والتي تقدمها بوجه مشوه وتخفي جمالها.

وقالت شكران، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "شو صح هالحكي اللي ما قدرت أشرحه شو مظبوط حاولوا تفرقوا بين شخصيات بشتغلها وبين شكران لا تظلموني بيكفي حقي ألبس وأعمل فوتوسيشن وكون أنيقة ونزل صوري، حقي أحتفل بأنوثتي اللي أخدتها الدراما وأدواري مني".

وأضافت: "حقي أنشاف إني مو بشعة والكلام اللي بلا طعمه وع فكرة ما في أنثى مو حلوة وحقي أفتخر باهتمامي بحالي كأي امرأة وحقكم تنتقدوا لما تشوفوا هالشي أخد حيز من دور لا يستحق ما شفتوني وقت بطلع محروقة وبلا مكياج وشكرا لكاتب هالكلام من قلبي هالحكي مو قلة ثقة أبدًا هاد قمة الثقة وإلا ما بنزله وجب التنويه".

شكران مرتجى لمنتقدي صورها: «حقي أحتفل بأنوثتي»
شكران مرتجى لمنتقدي صورها: «حقي أحتفل بأنوثتي»
شكران مرتجى لمنتقدي صورها: «حقي أحتفل بأنوثتي»
شكران مرتجى لمنتقدي صورها: «حقي أحتفل بأنوثتي»

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