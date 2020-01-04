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عماد الدين حسين: أردوغان يرى الوقت مناسبًا لسرقة ثروات ليبيا

السبت 04/يناير/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى السياسات الكبرى تُقلق في الوقت الحالي.

وأوضح عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بى سى مصر2"، أن المشروع التركي الذى نشط بقيادة أردوغان يريد أن يقود الأمة العربية الإسلامية سواء تحت "الخلافة العثمانية"، أو "جماعة الإخوان".

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر نجحت في إجهاض مخططات تركيا وإسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو، بينما يرى أرودغان أن الآن هو الوقت المناسب لسرقة ثروات ليبيا.

وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، السبت، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضًا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبًا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

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