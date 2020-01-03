عبادي الجوهر يتحدث عن حياته الخاصة وزوجته الراحلة

كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، عن عدد من أسرار حياته الشخصية بعيدًا عن عالم الفن للمرة الأولى.



وقال خلال فيديو عرض خلال حفله الغنائي في ليلة "عبادي الجوهر"، في موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إن اسمه الحقيقي هو عبدالله الجوهر، ونشأ في منطقة جدة بالسعودية وترعرع في أحد أحيائها وله فيه العديد من الذكريات قبل أن يحترف الفن.



كما تحدث عن حياته الزوجية وزوجته الراحلة، قائلًا: "الحياة الزوجية استقرار عاطفي وذهني، وزوجتي وقفت إلى جانبي كثيرًا، لأن الفنان متعب جدًا في سفره وعمله وغيابه ومعجبيه".



وكان الفنان عبادي الجوهر، قد طرح أغنية "الجرح أرحم من فراقك دقيقة"، بعد رحيل زوجته.