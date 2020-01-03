-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

عبادي الجوهر يتحدث عن حياته الخاصة وزوجته الراحلة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:36 م
السعودي عبادي الجوهر
السعودي عبادي الجوهر
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر، عن عدد من أسرار حياته الشخصية بعيدًا عن عالم الفن للمرة الأولى.

وقال خلال فيديو عرض خلال حفله الغنائي في ليلة "عبادي الجوهر"، في موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إن اسمه الحقيقي هو عبدالله الجوهر، ونشأ في منطقة جدة بالسعودية وترعرع في أحد أحيائها وله فيه العديد من الذكريات قبل أن يحترف الفن.

كما تحدث عن حياته الزوجية وزوجته الراحلة، قائلًا: "الحياة الزوجية استقرار عاطفي وذهني، وزوجتي وقفت إلى جانبي كثيرًا، لأن الفنان متعب جدًا في سفره وعمله وغيابه ومعجبيه".

وكان الفنان عبادي الجوهر، قد طرح أغنية "الجرح أرحم من فراقك دقيقة"، بعد رحيل زوجته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز حفلات النجوم فى عيد الفطر بالسعودية

أبرزهم انغام وحماقى والجسمى وعجرم.. 10 نجوم في "مواسم جدة" يونيو

صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

نجوم الفن ينعون "الأنيق" عزت أبوعوف

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أمريكا تعتزم إرسال 3500 مظلي إلى الشرق الأوسط

منذ يوم

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

منذ حوالي 12 ساعة

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اتصالات مصرية أوروبية مكثفة لمواجهة التدخل التركي في ليبيا

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

بالصور.. رئيس مجلس الوزراء يتسوق بملابس كاجوال دون حراسة

الأحد.. جلسة للنواب العراقي لمناقشة الاعتداء الأمريكي

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

بدء إنشاء مجالس طلابية لفتيات الأزهر

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

خالد بن الوليد يهدم إمبراطورية الفرس

5 حفلات توقيع كتب وروايات خلال يناير

صفحتنا ع الفيس بوك