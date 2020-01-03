«القومى للإعاقة»: 11% من المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن هناك 11% من أبناء مصر من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن نغير الصورة الذهنية عنهم، ونلقي الضوء على ما لديهم من إمكانيات بمساعدة الإعلام.



وأضاف أشرف مرعي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قانون ذوي الإعاقة متميز جدًا لأنه يشمل كل الحقوق في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنه بنشر الوعي، وتطبيق القانون، وتوفير التطبيقات المختلفة ستكون الحياة أيسر لذوي الإعاقة، خاصة الإعاقة البصرية.



وشدد على ضرورة إلقاء الضوء أكثر على حقوق ذوي الإعاقة والجري خلف تفعيلها، موضحًا أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات لنشر التوعية وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة.