حسين الجسمي يتألق في حفلات «سمرات شتاء الرياض»

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقدم حسين الجسمي، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منذ بدايته الفنية وحتى الآن، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.



وكان آخر حفلات الفنان حسين الجسمي، في حفل افتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، أبدع الجمهور الحاضر في حديقة البرج وسط مدينة دبي، وشارك في الحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب.



يذكر أن حفلات سمرات شتاء الرياض، يشارك فيها عدد من النجوم من عدد من الدول العربية، ومنهم الفنانة المصرية أنغام والفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة اللبنانية ميريام فارس.



