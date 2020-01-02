أول تحرك ضد مديرة مدرسة أجبرت طالبة على صعود 5 طوابق رغم إعاقتها

علق رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على واقعة «فيروز» الطالبة الصف الخامس الابتدائي، بإحدى مدارس محافظة الشرقية، والتي أجبرتها مديرة المدرسة على قضاء الامتحان في الدور الخامس، بدلًا من الدور الأرضي، رغم إصابتها بإعاقة حركية، مؤكدًا أنه يتم الآن التحقيق في الواقعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية one: «المدير العام بالوزارة تواجد بالمدرسة اليوم وتم تدارك الموقف، ومن أخطأ يتم محاسبته الآن أمام الشئون القانونية».



ورد على تقديم والدة الفتاة أوراق تثبت إصابة ابنتها بإعاقة حركية، قائلًا: «المفروض أنها لا تقدم خطاب لكي يسمح لابنتها بالامتحان في الدور الأرضي لأن البنت طبيعية ولديها إعاقة حركية والتعليمات لدينا أن تكون في الدور الأرضي وإذا لم يوجد ففي الدور الأول».



وأكد أن لجنة توزيع الامتحانات في الدور الخامس، ستخضع للشئون القانونية أيضًا.



وأضاف: «الطالبة فيروز، معروفة في المدرسة، ولها أنشطة متعددة في كافة المجالات ومتفوقة دراسيًا»، موكدًا أن هذا لن يتم تكراره نهائيًا وذلك لاهتمام الرئيس السيسي بأطفال ذوي الهمم، وأنهم في الوزارة يولون هؤلاء الأطفال كل العناية اللازمة.