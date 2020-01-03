صور خاصة لأبناء كيت ميدلتون

التقطت عدسات الكاميرات الخاصة بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، لحظات البهجة التى يعيشها أطفالها الثلاثة، خلال المناسبات الخاصة، على سبيل المثال أعياد الميلاد الخاصة بهم، أول يوم في العام الدراسي، لذا شاركت الجمهور هذه الصور بداية من عام 2015 عندما التقطت أول صور رسمية لابنتها الأميرة شارلوت.



ودرست كيت ميدلتون تاريخ الفن في الجامعة، كما أنها من الملكات الشغوفة بالتصوير الفوتوغرافي قبل فترة طويلة من انضمامها إلى العائلة المالكة.



ووفقًا لموقع hello magazine تشمل الهوايات الأخرى لكيت ميدلتون الرياضات الترفيهية، مثل المشي في التلال، التنس، الإبحار، السباحة، الفنون، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والرسم.



والتقطت الدوقة صورة جميلة بالأبيض والأسود مع الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس في منزلهم في نورفولك، أنمر هول، في ربيع عام 2019.



وهناك بعض الصور الأخرى التي تم التقاطها للأمير ويليام وهو يرتدي قبعة مسطحة ويعطي قبلة للويس على خده، بينما تقف شقيقته الكبرى شارلوت، وهي ترتدي معطف، مع شقيقها الرضيع.



وهناك صورة مميزة للأمير جورج، مرتديًا الصوف، ويجلس على كرسي خشن ويبتسم خلف الكاميرا.



وصورة تم التقاطها للأمير لويس في المنزل في قصر كنسينجتون في 26 أبريل 2018، بعد ثلاثة أيام فقط من ولادته، وجاء في بيان صادر عن القصر تعليقا على الصورة: "يود أصحاب السمو الملكي أن يشكروا أفراد الجمهور على كل الرسائل اللطيفة التي تلقوها بعد ولادة الأمير لويس، وفي عيد ميلاد الأميرة شارلوت الثالث".



وفي يناير 2016، وثقت الدوقة يوم الأمير جورج الأول في الحضانة من خلال التقاط صورة له.