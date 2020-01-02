زهرة رامي تكشف تفاصيل «اصحى بإنرجي»

انضمت المذيعة زهرة رامي، مع بداية العام الجديد لأسرة راديو إينرجي، لتقدم برنامج "اصحى بإنرجي"، الذي يبث في تمام الساعة السابعة صباحًا، حيث ستكون على مدار ثلاث ساعات بصحبة المستعمين.



وقالت زهرة رامي في بيان صحفي لها: "أتمني تكون الخطوة اينرجي جديدة في كل حاجة"، وعن تفاصيل الفقرات والبرنامج، قالت: "البرنامج من المؤكد سيكون مختلفًا عن ما قدمته على مدار 10 سنوات، ولكن هناك العديد من الفقرات التي كان يطلبها المستمعون ستعود خلال إصحي بإنرجي".



وتابعت: "فقرة الأطفال ستكون أساسية في البرنامج خاصة أن لها جمهور كبير ومن أكثر الفقرات التي طالب بها المستعمين، فهذه الفقرة من الفقرات التي نورت ونتاج 10 سنوات من العمل والجهد، ولكن ستكون موجهة أكثر للأطفال في العمر ما بين السابعة والثامنة، بأفكار وموضوعات جديدة".



وأضافت: "أن فقرة الكتب ستعود بقوة خلال فقرات البرنامج ولكن بشكل جديد، فهي من أحب الفقرات التي قدمتها".



وأكدت أن البرنامج سيكون به الكثير من الفقرات الجديدة والمختلفة التي لم تقدمها قبل ذلك، ما بين متابعة أحدث وأجد الأخبار والتريند وتخصيص جانب للنولوستوجيا.



وعن تقديمها أغاني على أثير إينرجي، قالت: "كل ماهو مختلف وجديد خاصة أنني شاركت في العديد من الأعمال الغنائية، لذلك سأكون حريصة على تنفيذه على الفور".



وتحدثت عن استمرارها في تقديم البرامج الصباحية بعد نجاح كبير حققته على مدار مشوارها الإذاعي، وتقول: "أجد أن هذا نوع من التفرد بسبب ارتباط الجمهور بصوتي على مدار كل هذه السنوات، الأمر لم يكن سهل أن أحافظ على هذه المكانة".



من جانبه، أعربت عايدة سعودي، مدير عام المحطة عن سعادتها بانضمام زهرة لأسرة إينرجي، قائلة: "سعيدة جدًا بانضمامها للمحطة فهي مذيعة لها تاريخ إذاعي طويل ومن أهم المذيعين، أتمني أن نحقق سويًا ما نتمناه من نجاح".



وتابعت "سعودي" في تصريحاتها: " سعيدة برجوعي للعمل مع زهرة رامي مجددًا، فهناك علاقة عمل قوية تجمعنا، قبل إنطلاق إينرجي، فقد كنت أتمني تواجدها مع الراديو منذ اللحظة الأولى لإنطلاقه لقدرتنا على العمل سويًا"، وأكملت: "أتوقع أن نقدم سويًا الكثير من الأمور الجديدة والمختلفة".