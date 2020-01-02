طارق الشناوي: «المطرب عمر فتحي كان زي عمرو دياب»

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن المطرب عمر فتحى غير ملامح المطرب، خاصة في فترة أواخر السبعنيات، وجاء بعده المطربين قلدوا الفكرة في تغيير الملامح.



وأضاف طارق الشناوي، خلال برنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بى سي مصر"، أن المطرب عمرو دياب كما أصبح في الوقت الحالي مطرب الجيل وله تاريخ كبير وأضاف للغناء، كان في وقتها المطرب الراحل عمر فتحي مثله، وهو صاحب تصوير الكليب والأغاني المصورة.



وأكد الناقد الفني، أن المطرب دائمًا يرى من قبله ويتخذ منه، إنما عمر فتحى أصبح نفسه وأضاف للفن ليأخذ المطربين من بعده.