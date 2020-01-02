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محافظات

البحيرة: تعديل مسار الأسلاك الكهربائية أعلى بعض المدارس

الخميس 02/يناير/2020 - 12:37 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - معوض هويدى
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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مبلغ 600 ألف جنيه لتعديل مسار الأسلاك الكهربائية الهوائية أعلى بعض المدارس والتي تسبب خطورة داهمة على حياة التلاميذ والطلاب والعاملين إلى كابلات أرضية ونقل المحولات المجاورة لتلك المدارس وعددها 10 مدارس، توجد بها أعمدة كهرباء، حرصا ًعلى أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.


وكلف المحافظ شركة كهرباء البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتربية والتعليم، بسرعة إزالة تلك الأعمدة بمدارس الفنية الصناعية بنات، بإدارة حوش عيسى التعليمية ومدرستي المهدية ورزق درويش بإدارة أبو المطامير التعليمية، ومدرستي الثانوية الصناعية بالزهور والثانوية الصناعية بنات بإدارة المحمودية التعليمية، ومدرسة مرزوق بالخضرة، بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية، وكذا مدارس الخلايفة وغربال "صبرى أبو عيسى" والهوارية والغلالبة "حسن غلاب "بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

وأفاد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أنه تمت مخاطبة شركة كهرباء البحيرة للبدء فى تنفيذ تلك الأعمال وموافاة المحافظة بالجدول والبرنامج الزمنى والمتابعة على أرض الواقع، لتنفيذ تلك الأعمال من خلال المهندسين المتخصصين بالكهرباء.


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