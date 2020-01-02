تقنين أكثر من 60 كنيسة خلال فبراير

كشفت مصادر كنسية عن أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس، التابعة لمجلس الوزراء، ستصدر قرارًا بشأن تقنين عدد من الكنائس غير المرخصة خلال شهر فبراير المقبل.



وأوضحت المصادر الكنسية أن اللجان الفرعية التابعة للوزراء بالمحافظات تواصل عملها بمعاينة الكنائس التي تقدمت بأوراقها للجنة تقنين الأوضاع؛ لبحث مطابقة الأوراق على الواقع.



وأشارت إلى أن دفعة الكنائس المقبلة التي سيتم تقنين أوضاعها يتخطي عددها الـ60 كنيسة ومبني خدميا للطوائف المسيحية الثلاث بالمحافظات.



وتابعت المصادر أن إجراءات تقنين أوضاع الكنائس أصبحت أكثر سهولة بعد تخفيف شروط الحماية المدنية بنهاية العام الماضي، والتي قسمت شروط الحماية المدنية لعدة مراحل حسب مكان ومساحة الكنيسة.



حيث استثنت اللجنة، خلال قرار صادر بالجريدة الرسمية، بعض الكنائس من بعض الشروط التي تحتاج لتكلفة مادية كبيرة نظرًا لوجود هذه الكنيسة بقرية أو مدينة صغيرة، وذلك في إطار حرص اللجنة على تسهيل إجراءات ترخيص الكنائس غير المقننة.



وكانت لجنة تقنين أوضاع الكنائس قد أصدرت قرارًا بنهاية ديسمبر الماضي بتقنين أوضاع 90 كنيسة ومبني خدميا، ليتخطى عدد الكنائس التى حصلت على تقنين أوضاعها الـ1400 كنيسة منذ بداية عمل اللجنة.