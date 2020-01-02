نصائح صحية للحماية من سرطان البروستاتا

مع بلوغ منتصف العُمر ينبغي للرجل أن ينصت جيدًا لكل أمور الجسم، ويكون أكثر استعدادًا للاستماع للنصائح الصحية وتغيير بعض العادات.



وتعتبر البروستاتا من أكثر المشاكل التي تقلق صحة الرجل بعد الـ40، فقبل الـ39 عامًا تبلغ احتمالات إصابة الرجل بسرطان البروستاتا 0.005 بالمائة، وترتفع إلى 2.2 بالمائة بين سن 40 و59 عامًا، ثم تصل إلى 7.13 بالمائة بعد الـ 60.



وتعتبر الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون من الاختيارات غير المناسبة لصحة البروستاتا، وخاصة منتجات الألبان التي ينبغي تقليل تناولها، بينما يُنصح بتناول الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك.



وتشكل اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والبرجر والسجق خطرًا إذا تم تناولها بانتظام أو بإفراط، وبالمثل ينبغي تجنّب أكل جلد الدجاج.



ولتقليل الخطر على البروستاتا بعد الـ 40، تناول المزيد من الخضروات والفواكه، وخاصة البروكلي والرمّان والطماطم (البندورة) المطبوخة.



ويساعد شرب الشاي الأخضر على تقليل الأكسدة والالتهابات التي تصيب البروستاتا مع التقدم في العُمر، ولتحقيق درجة جيدة من الوقاية تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر.