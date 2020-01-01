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البابا تواضروس عن زيارة السيسي للكاتدرائية: لها أثر كبير

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:14 م
تواضروس
تواضروس
سناء إسماعيل
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حياة المواطن القبطي، اختلفت في السبع سنوات الأخيرة، لأن العقود السابقة كان هناك استبعاد للقبطي في مجالات كثيرة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه بعد الأحداث التي شهدتها مصر من 2011 وحتى 2013، بدأ ميزان البلد يعتدل، وأصبحت المعاملة على أساس المواطنة، وإن كان هناك اختلاف في الأديان فهذا شيء يخصنا كأشخاص.

وتابع: "أصبح هناك ميل واتجاه نحو عدم التميز والمساواة وظهر ذلك في الدستور والحياة ولها شواهد كثيرة ومن أهمها زيارة الرئيس له بمناسبة عيد الميلاد وتهنئة كل المصريين ببداية عام جديد من داخل الكاتدرائية".

وأردف: "الزيارة تأخذ دقائق ولكن معناها ومفعولها وآثارها وترجمتها كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن الإنسان بعد الأزمات يعيد تقييم كل الأمور من حوله.

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