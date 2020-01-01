فلسطين تحتج على اقتطاع جزء من أموال الضرائب

احتجت السلطة الفلسطينية رسميا لدى إسرائيل على اقتطاعها جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية.



وكتب رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر، أنه اجتمع أمس مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، وأبلغه رسالة "تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى".



وذكر الشيخ، أنه أبلغ الوزير الإسرائيلي "تمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن، وأن سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار".



وأقر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام، اقتطاع مبلغ 43 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، نظير ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات شهرية للأسرى وعائلات القتلى بشكل شهري.



وانتقد المسئولون الفلسطينيون بشدة الإجراء الإسرائيلي، وقال: إنه يستهدف إثارة أزمة جديدة للسلطة وزيادة عجزها عن الوفاء بخدماتها في ظل ما تعانيه من عجز وتراجع في المساعدات الخارجية.



وأقرت إسرائيل منذ فبراير الخصم من عائدات أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية (مقابل رسوم شهرية) منذ فبراير الماضي، فيما رد الفلسطينيون بوقف استلام الأموال.