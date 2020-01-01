أنغام تلتقي جمهورها السعودي في مهرجان العود.. 5 يناير

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في مهرجان العود، وذلك على مسرح أبوبكر سالم، في السعودية.



الحفل يتم تنظيمه ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومن المقرر إقامته يوم 5 يناير.



كما تحيي أنغام، حفلا غنائيا ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامه للترفيه بالسعودية، ويقام في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية.



ويشارك أنغام في الحفل كل من الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.

