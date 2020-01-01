حمادة هلال يطرح «أوه لالا» بمناسبة العام الجديد

طرح الفنان حمادة هلال أحدث أغنياته "أوه لالا" على طريقة الفيديو كليب بالرسوم المتحركة، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بالتزامن مع احتفالات حلول عام 2020 الجديد.



من ناحية أخرى لم يشارك حمادة هلال في الماراثون الرمضاني المقبل بسبب تأخر الورق الخاص بسيناريو أحد المسلسلات التي كان من المفترض أن يقدمها، وكانت لديه فكرة سيناريو قوية وجديدة مع المؤلف أحمد محمود أبوزيد.



يذكر أن حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبوزيد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذي يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان.