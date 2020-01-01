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الصحة

دراسة: بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعتي يال وفيرومنت أن الطفل الذي يعاني من السُّمنة تتأثر أنسجة معينة في دماغه بطريقة تؤثر سلبًا على ذاكرته المهنية.

وتعتبر البدانة بين الأطفال من الظواهر الصحية التي تزايد انتشارها كثيرًا في العقود الأخيرة، ويرتبط ذلك بانتشار النظام الغذائي الغربي الغني باللحوم المصنعة والدهون والسكر.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "جاما" الطبية عن الدراسة، أظهرت نتائج الأبحاث ترققًا في أنسجة القشرة الدماغية، وخاصة في منطقة الفص الجبهي لدى الأطفال الذين لديهم بدانة مقارنة بأقرانهم الذين يتمتعون بوزن صحي.

ويؤثر هذا الترقق في الأنسجة على وظائف معينة للذاكرة ترتبط بالجوانب المهنية والعملية في مرحلة الشباب والنضج.

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