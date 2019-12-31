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أكرم حسني يهنئ جمهوره برأس السنة (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:02 م
أكرم حسني
أكرم حسني
سناء إسماعيل
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وجه الفنان أكرم حسني، رسالة خاصة لجمهوره لتهنئتهم برأس السنة الجديدة، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وقال أكرم حسني، في الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله 2020 تكون سنة سعيدة تحققوا فيها كل اللي ما لم يتحقق في 2019".

من ناحية أخرى، يستعد أكرم حسني، لعرض مسرحيته الجديدة "عطل فني"، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بداية من يوم 8 وحتى 12 يناير المقبل.

"عطل فني" بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، نشوى مصطفي، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، وهي من إنتاج أمير طعيمة وAT Media، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

كما أنه يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم "البدلة"، مع الفنان تامر حسني، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول بإيرادات تخطت الـ 70 مليون جنيه.

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