التحالف الدولى يرسل طائرات لحماية السفارة الأمريكية ببغداد

أعلن التحالف الدولي ضد داعش في العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إرسال طائرتين طراز «أباتشي» إلى العاصمة العراقية بغداد لحماية السفارة الأمريكية من هجمات متظاهرين عراقين.



ووصلت في وقت سابق اليوم قوات أمريكية إلى بغداد من القاعدة الأميركية في الكويت لحماية السفارة من الهجمات التي تتعرض لها، وفق قناة «العربية».



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها بأن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.



وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.



واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.