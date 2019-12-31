حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.
برج الثور
مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
برج الجوزاء
مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين.
عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.
برج السرطان
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.
برج الاسد
مهنيًا: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة أو سلفة أو ضمان او قضية إرث محتملة.
عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.
صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.
برج العذراء
مهنيًا: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير مليًا في مستقبلك المهني بعيدًا عن أعين الحساد والمتطفلين.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وحاول لفت نظره إلى ضرورة عدم تكرار الخطأ.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
برج الميزان
مهنيًا: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جدًا.
عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.
صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.
برج العقرب
مهنيًا: تعالج اليوم بعض الملمات وتقارب المستجدات بروح إيجابية وأعصاب متينة، ولا سيما إذا اضطررت إلى المواجهة.
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
برج القوس
مهنيًا: حاول ان تقرّب المسافات بينك وبين المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبليًا.
عاطفيًا: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.
صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.
برج الجدي
مهنيًا: تدعو في العمل إلى اجتماع طارئ لبحث الآلية الجديدة التي تنوي اتباعها أملًا في تحسين الإنتاج ودخول مجال المنافسة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
برج الدلو
مهنيًا: تقوم برحلة مهنية مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جوابًا حاسمًا.
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
برج الحوت
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
برج الحمل
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.
برج الثور
مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
برج الجوزاء
مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين.
عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.
برج السرطان
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.
برج الاسد
مهنيًا: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة أو سلفة أو ضمان او قضية إرث محتملة.
عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.
صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.
برج العذراء
مهنيًا: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير مليًا في مستقبلك المهني بعيدًا عن أعين الحساد والمتطفلين.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وحاول لفت نظره إلى ضرورة عدم تكرار الخطأ.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
برج الميزان
مهنيًا: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جدًا.
عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.
صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.
برج العقرب
مهنيًا: تعالج اليوم بعض الملمات وتقارب المستجدات بروح إيجابية وأعصاب متينة، ولا سيما إذا اضطررت إلى المواجهة.
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
برج القوس
مهنيًا: حاول ان تقرّب المسافات بينك وبين المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبليًا.
عاطفيًا: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.
صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.
برج الجدي
مهنيًا: تدعو في العمل إلى اجتماع طارئ لبحث الآلية الجديدة التي تنوي اتباعها أملًا في تحسين الإنتاج ودخول مجال المنافسة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
برج الدلو
مهنيًا: تقوم برحلة مهنية مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جوابًا حاسمًا.
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
برج الحوت
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.