حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:



برج الحمل

مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.

عاطفيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.



برج الثور

مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.

عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.

صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.



برج الجوزاء

مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين.

عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.



برج السرطان

مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.



برج الاسد

مهنيًا: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة أو سلفة أو ضمان او قضية إرث محتملة.

عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.

صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.



برج العذراء

مهنيًا: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير مليًا في مستقبلك المهني بعيدًا عن أعين الحساد والمتطفلين.

عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وحاول لفت نظره إلى ضرورة عدم تكرار الخطأ.

صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.



برج الميزان

مهنيًا: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جدًا.

عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.



برج العقرب

مهنيًا: تعالج اليوم بعض الملمات وتقارب المستجدات بروح إيجابية وأعصاب متينة، ولا سيما إذا اضطررت إلى المواجهة.

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.

صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.



برج القوس

مهنيًا: حاول ان تقرّب المسافات بينك وبين المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبليًا.

عاطفيًا: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.

صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.



برج الجدي

مهنيًا: تدعو في العمل إلى اجتماع طارئ لبحث الآلية الجديدة التي تنوي اتباعها أملًا في تحسين الإنتاج ودخول مجال المنافسة.

عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.



برج الدلو

مهنيًا: تقوم برحلة مهنية مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جوابًا حاسمًا.

عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.



برج الحوت

مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.