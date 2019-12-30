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مستشار رئيس الوزراء: لا نية لتسريح أي موظف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:05 م
المهندس هاني محمود،
المهندس هاني محمود،
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إنَّ دوره تنسيقي وإشرافي، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هما المنوط بهما ملف الإصلاح الإداري.

وأضاف محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة الخدمات الحكومية سيتم خلال 2020.

وأكد عدم وجود أي نية لدى الحكومة للاستغناء عن أي موظف حكومي، موضحًا أن الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية والفساد.

وأشار إلى أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختياري وليس إجباريًا.

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