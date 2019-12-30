بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

بدأ الاجتماع الاستكمالي لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منذ قليل، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة، والوكلاء.



وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد دعا أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس، اليوم الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا.



ويستعرض الاجتماع ما قامت به لجان المجلس خلال عام ٢٠١٩، وجدول أعمال العام المقبل.