رامز جلال يبدأ تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد

يستعد الفنان رامز جلال، للبدء في تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد المقرر أن يشارك به في موسم عيد الأضحى المقبل.



وعقد رامز جلال، جلسة عمل مع الكاتب والسيناريست لؤى السيد، للوقوف على التفاصيل الأولية للعمل وبحث فكرة السيناريو المقرر تقديمه ويعكف حاليا السيناريست لؤي السيد حاليا على كتابة السيناريو ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على اسم العمل حيث من المقرر البدء في تصويره فبراير المقبل.



يذكر أن رامز جلال يتعاون للمرة السادسة مع لؤى السيد من خلال السينما.



وكانت آخر أعمال رامز جلال هو فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر رامز في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.