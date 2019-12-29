«هنأدبه بالبوية؟».. «الداخلية» تكذب ادعاءات جمال عيد

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حقيقة مزاعم الناشط الحقوقي جمال عيد، باعتداء بعض ضباط الداخلية عليه وإلقاء الدهان على وجهه.



وقال محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إنه تواصل مع وزارة الداخلية بشكل مباشر، وسألهم حول هذه الواقعة، وكان الرد هو: "لو عايزين نأدب جمال عيد هنرش على وشه بوية؟".



وواصل أن مصدر آخر بالداخلية كان رده ساخرًا للغاية على مزاعم الناشط الحقوقي حيث قال: "إن كل المهمات التي خرجت اليوم لم يكن من ضمنها الاعتداء على جمال عيد".



واستكمل "الباز"، أن وزارة الداخلية تحركت ضد جمال عيد، لأنه يتهم مؤسسة من مؤسسات الدولة دون دليل.



وطالب الباز وزارة الداخلية بالتحقيق في هذه؛ الواقعة لمعرفة من ورائها.