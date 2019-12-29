"مش زلط ورمل ومعمار فقط".. الباز: النظام الحالي ظُلم بتجاهل جهوده في الصحة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة لـ "صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير القادم، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.



وقال محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن المبادرة لا تنجح إلا بتعاون الطرف المستهدف معها، مشيرًا إلى ضرورة استجابة السيدات الحوامل لهذه المبادرة.



وواصل أن النظام الحالي ظُلم ظلمًا بيّنًا بما يتردد عن أنه لا يهتم إلا بالمعمار والزلط والرمل فقط، خاصة أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي تهتم بصحة الإنسان المصري.



واستكمل: "لا نريد من المواطن أن يقول شكرًا على هذه المبادرات، لأن واجب الدولة في النهاية هو الاهتمام بالمواطن، ولكن نريد على الأقل أن نعترف بجهود الدولة في الاهتمام بالمواطنين".