الداعية رمضان عبدالمعز يكشف عن دعاء العام الجديد «فيديو»

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، عن دعاء العام الميلادي المجيد، قائلًا: "اللهم ربنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأسألك فلا تردنا، اختم لنا هذا العام بالخير والبركة، وأهل علينا العام الجديد بالخير واليمن والبركة، واجعل أوله صلاحًا وأوسطه نجاحًا، وآخره فلاحًا، إنه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك".



وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc": "يارب نسألك علمًا نافعًا ويقينًا صادقًا، وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا، ونسألك السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة".



وتابع: "يا رب نسألك بالخير لمصرنا ولبلادنا، ونسألك الخير لشعوبنا ولأوطاننا، ونسألك الخير لأمتنا، اللهم لا تحرمنا من الخير، وصب علينا الخير صبًا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا وآخرتنا".