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عالم

البنتاجون يتبنى استهداف حزب الله العراقي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:17 م
البنتاجون
البنتاجون
محمد عمر
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تبنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، استهداف ميليشيا حزب الله العراقي، مساء اليوم الأحد، مؤكدة أن ذلك جاء ردًا على مقتل أمريكي بالعراق الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني إنه ردًا على الهجمات المتكررة من كتائب حزب الله على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي الخاصة بالعراق (OIR)، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا ستؤدي إلى إضعاف قدرة حزب الله العراق على تنفيذ هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف (OIR).

وأضاف البيان: "الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع حزب الله في العراق واثنين في سوريا. شملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها حزب الله العراقي للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف OIR".

وأكدت الوزارة أن هجمات حزب الله العراقي شملت هجمات صاروخية استهدفت أكثر من 30 قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وأكد البنتاجون أن حزب الله العراقي له علاقة قوية مع قوة فليق القدس الإيراني وتلقى مرارًا وتكرارًا مساعدات فتاكة وغيرها من إيران التي استخدمتها لمهاجمة قوات التحالف في العراق.

وشدد البيان على أن التحالف الدولي بالعراق OIR موجود بدعوة من الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يحترمون السيادة العراقية احترامًا كاملًا، وتدعم عراقًا قويًا ومستقلًا، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة متمسكة بممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

واختتم البيان: "يجب على إيران ووكلائها وقف هجماتها على الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي، واحترام سيادة العراق، لتجنب أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية".

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