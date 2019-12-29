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صور رندا البحيرى رفقة محمد عز من كواليس "باركود 615"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:18 م
رندا البحيرى
رندا البحيرى
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة رندا البحيري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

وظهرت رندا البحيري رفقة الفنان محمد عز في كواليس فيلم "باركود 615"، وظهرا سويًا بجاكت أسود، وعلقت عليها قائلة: "أول صورتين ليا من فيلم #باركود ٦١٥، منتج فني محمد الشوبري، تأليف محمود چامايكا، إخراج مينا سويحه، بطوله النجم اللي بجد الأخلاق الحقيقيه المحترم المتواضع اللي الشغل معاه متعه #محمد_عز".

وأردفت: "شكرا جدا أتيليه Coco_9 على أزيائي بالفيلم، وعلى سرعه تنفيذها، شكرا المستشار وحيد علي على اهتمامك".

فيلم "باركود 615" بطولة محمد عز، رندا البحيري، طارق صبري، سامية طرابلسى، أحمد عزمى، هاجر الشرنوبى، إبرام سمير، وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

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