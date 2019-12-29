داعية: البيت القوى يقوم على المودة والتغاضى عن الجزئيات

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن البيت القوي هو الذي يسوده ويغلفه السكن والمودة والرحمة، وأنه يكون هناك تغافل وتغاضي عن الجزئيات.



وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "DMC"، أن النبلاء يتغافلون، ويتغاضون عن بعض الأشياء، ولا يقفون على الواحدة، ويغفرون للناس.



واستشهد رمضان عبدالمعز، بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): "أوصاني ربي بـ9 أوصيكم بها، الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة".