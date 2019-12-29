-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مافيا» و«ملطشة القلوب» الأكثر مشاهدة على يوتيوب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
مافيا
مافيا
رباب الأهواني
طباعة
عرضت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأغاني الأكثر مشاهدة على يوتيوب في 2019.

وقالت "سلامة"، إن الأغاني التي تربعت على عرش التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب والسوشيال ميديا هي الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات والتي سيطرت على المراكز الأولى بفارق كبير جدا عن الأغاني الرومانسية والكلاسيكية.

المركز الأول والثاني، كان من نصيب محمد رمضان بأشهر أغنيتين قدمهما في 2019، ثم جاءت أغنية "إنساي" للفنان المغربي سعد لمجرد في المركز الأول والتي حققت نجاحا منقطع النظير بعد أن وصلت نسبة مشاهدة الأغنية على يوتيوب إلى 194 مليون مشاهدة.

في المركز الثاني جاءت أغنية "مافيا" لمحمد رمضان، وحققت 168 مليون مشاهدة.

في المركز الثالث والرابع، جاءت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت، وعلي سمارة، وأغنية "وداع يا دنيا وداع" لحمو بيكا"، وحققت كل أغنية فيهم أكثر من 100 مليون مشاهدة.

المركز الخامس، كان من نصيب أغنية "ناسيني ليه" لنجم الجيل تامر حسني والتي حققت أكثر من 73 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

المركز السادس، كان من نصيب النجم محمد حماقي وأغنية "يا ستار" من ألبوم "كل يوم من ده" وحققت الأغنية 59 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

في المركز السابع، جاءت أغنية "اشرب شاي" للنجم حمادة هلال والتي أصبحت من الأغاني الرئيسية في الأفراح والمناسبات، وحققت أكثر من 49 مليون مشاهدة.

المركز الثامن، أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب وحققت أكثر من 13 مليون مشاهدة.

المركز التاسع، أغنية المطربة الأردنية الشابة نداء شرارة والتي فازت بلقب the voice أعلى صوت 2015، وقائمة الترند 2019، وأغنية حبيتك بالثلاثة بنسبة مشاهدة 12 مليون

المركز العاشر، كليب "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقي ووصلت لأكثر من 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تتفوق على رامى جمال بفارق 16 مليون مشاهدة

"تعالى" للهضبة تقترب من نصف مليون مشاهدة فى ساعات

إيهاب توفيق يقترب من المليون مشاهدة بـ"مصلحتك"

بـ 9 أغنيات.. رمضان يتخطي نصف مليار مشاهدة وينافس كبار "الراب"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 14 ساعة

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

منذ يوم

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

4 أمراض أكثر انتشارًا فى العالم خلال 2019

الرئيس نيوز

قطع فى "وتر أكيليس"يغيب سعد سمير عن الأهلى 8 أشهر

أمريكا تبحث تطبيق تقنية جديدة للتعرف عن بعد على هوية الطائرات المسيرة

خاص : غرامات جديدة على المتعاملين مع المنافذ الجمركية تعرف عليها

وزير البترول يعلن نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز فى البحر الأحمر

منوعات

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

اكتشاف محاصيل عمرها 4 آلاف سنة

علماء: ملمس الكوب يؤثر على مذاق القهوة

دراسة تكشف السبب الأول الذى يدفع السعوديين إلى الادخار

كشكول

بالصور.. "أبو نبوت" يتفقد تخلفات كلية البنات الإسلامية بأسيوط

رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة عن "الطب والأخوة الإنسانية"

الخشت: تطوير شامل لمركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة

تسمم طالبة بعد تناولها مبيد حشري ببني سويف

إسلام سياسي

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

الجيش الليبي: اتفاقية أردوغان وحكومة الوفاق إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

«وجوه وأماكن».. ورشة فن مصرية سعودية

غدًا.. الإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

مفردات الحارة المصرية «كله فى الكلتش»

«العربية والحاسوب» بمعهد المخطوطات اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك