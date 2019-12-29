«مافيا» و«ملطشة القلوب» الأكثر مشاهدة على يوتيوب

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأغاني الأكثر مشاهدة على يوتيوب في 2019.



وقالت "سلامة"، إن الأغاني التي تربعت على عرش التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب والسوشيال ميديا هي الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات والتي سيطرت على المراكز الأولى بفارق كبير جدا عن الأغاني الرومانسية والكلاسيكية.



المركز الأول والثاني، كان من نصيب محمد رمضان بأشهر أغنيتين قدمهما في 2019، ثم جاءت أغنية "إنساي" للفنان المغربي سعد لمجرد في المركز الأول والتي حققت نجاحا منقطع النظير بعد أن وصلت نسبة مشاهدة الأغنية على يوتيوب إلى 194 مليون مشاهدة.



في المركز الثاني جاءت أغنية "مافيا" لمحمد رمضان، وحققت 168 مليون مشاهدة.



في المركز الثالث والرابع، جاءت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت، وعلي سمارة، وأغنية "وداع يا دنيا وداع" لحمو بيكا"، وحققت كل أغنية فيهم أكثر من 100 مليون مشاهدة.



المركز الخامس، كان من نصيب أغنية "ناسيني ليه" لنجم الجيل تامر حسني والتي حققت أكثر من 73 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.



المركز السادس، كان من نصيب النجم محمد حماقي وأغنية "يا ستار" من ألبوم "كل يوم من ده" وحققت الأغنية 59 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



في المركز السابع، جاءت أغنية "اشرب شاي" للنجم حمادة هلال والتي أصبحت من الأغاني الرئيسية في الأفراح والمناسبات، وحققت أكثر من 49 مليون مشاهدة.



المركز الثامن، أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب وحققت أكثر من 13 مليون مشاهدة.



المركز التاسع، أغنية المطربة الأردنية الشابة نداء شرارة والتي فازت بلقب the voice أعلى صوت 2015، وقائمة الترند 2019، وأغنية حبيتك بالثلاثة بنسبة مشاهدة 12 مليون



المركز العاشر، كليب "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقي ووصلت لأكثر من 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

