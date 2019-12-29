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"دودج": بناء الجيل الجديد على هيئة "Body on Frame"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة دودج لصناعة السيارات، عن أنه سيتم بناء الجيل المقبل من سيارات دودج دورانجو على هيئة Body on Frame، حيث تتكون بنية السيارة من جزأين: الهيكل والشاصي.

وبذلك ينضم إنتاج دورانجو بجيله الجديد إلى الجيل المقبل من جيب واجونيير الذي من المتوقع أن يدخل خطوط الإنتاج في الربع الأول من عام 2021 بعد الكشف عنه لاحقًا في عام 2020.

جدير بالذكر أن هذه الهندسة كانت موجودة في الأجيال السابقة من دورانجو قبل ظهور الجيل الثالث في عام 2010 الذي أعتمد على نظام الـ Unibody.

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