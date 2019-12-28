"ليبيا في صورتين".. لماذا يجب أن تساند الدول العربية الجيش الوطني الليبي؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، صورتين ترصدان الفارق بين الوضع الليبي في عام 2014 وخلال عام 2019.



وأشار الباز إلى أن الصورة الأولى للمشير خليفة حفتر وحوله جماعة من المدنيين يحاولون مواجهة الميلشيات العسكرية في ليبيا، أما الصورة الثانية فترصد جيش وطني ليبي تم تأسيسه في عهد المشير خليفة حفتر لحماية ليبيا.



وواصل الباز متسائلا: "لماذا يجب أن تساند الدول العربية الجيش الليبي؟"، موضحا أنه في عام 2014 كانت تحكم ليبيا الميليشيات، وكانت ليبيا مقسمة لإمارات، وقُتل ما يقرب من 1400 قائد عسكري ليبي.



واستطرد أنه في عام 2019 أصبح هناك جيش ليبي يدافع عن أمن ليبيا، لافتا إلى أن موجات الإرهاب كانت تخرج من ليبيا ويجب أن تساند مصر الجيش الليبي حماية لأمنها القومي وحماية لأمن الأشقاء في ليبيا.

